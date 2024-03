Seit 2009 wird am 31. März der Transgender Day of Visibility (TDoV), der Trans-Sichtbarkeitstag, begangen. Der Fokus liegt auf der Sichtbarkeit von Transmenschen, die immer noch in vielen Bereichen benachteiligt, diskriminiert und häufig Opfer von Gewalt sind, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Die Stadt Ludwigshafen will ein klares Zeichen für Vielfalt und Inklusion setzen, indem sie anlässlich dieses Aktionstags die Transgender-Fahnen hisst. Am Ostersonntag, 31. März, werden die hellblau-rosa-weißen Flaggen, die die Vielfalt und Würde von Transgender-Personen repräsentieren, an der Abfahrtsrampe Konrad-Adenauer-Brücke in die Südliche Innenstadt und an der Stadteinfahrt A650/B37/B44 von Ruchheim kommend zu sehen sein. Diese Initiative der Stadtverwaltung soll die Rechte von Transmenschen sowie ihre wichtige Rolle in unserer Gesellschaft würdigen. Das Hissen der Transgender-Fahnen „ist ein symbolischer Akt der Solidarität und Unterstützung für die Trans-Gemeinschaft in Ludwigshafen“, betont Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos).