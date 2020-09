Anlässlich des Todes von Antonio Priolo erinnert OK-TV Ludwigshafen mit der mehrmaligen Ausstrahlung des 2009 entstandenen Dokumentarfilms „Ludwigshafen meine Stadt“ von Mario Di Carlo an den beliebten SPD-Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt. Der Film wurde nach Angaben des Offenen Kanals von medien+bildung.com produziert. In dem knapp 55-minütigen Beitrag berichtet Antonio Priolo über seine Migrationsgeschichte, die ihn bereits als Jugendlichen von Sizilien nach Ludwigshafen führte. Priolo schildert, wie er im Bewusstsein seiner italienischen Wurzeln zum echten Ludwigshafener wurde und politische Verantwortung in seiner Heimatstadt am Rhein übernahm. „OK-TV Ludwigshafen konnte sich immer auf Antonio Priolo verlassen, wenn es um Unterstützung am Standort im Hemshof ging. Wir trauern um einen außergewöhnlichen Menschen. Wir freuen uns, ihm mit dem Film von Mario Di Carlo ein kleines mediales Denkmal setzen zu können“, sagt OK-TV Leiter Wolfgang Ressmann. Sendetermine sind Dienstag, 29. September, 19 Uhr, Freitag, 2. Oktober, 15 Uhr, und Donnerstag, 8. Oktober, 20.30 Uhr.