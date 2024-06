Ein Sommerfest im Park wird am Samstag, 22. Juni, von 11 bis 15 Uhr im Krankenhaus Zum Guten Hirten in Oggersheim gefeiert.Geboten werden Unplugged Rock/Pop/Soul mit „Holger Bläß & Friends“ sowie Rock mit Hot Experience. Es gibt einen Jonglier-Workshop und Kinderschminken, Boule, ein Glücksrad mit Gewinnen sowie einen Kleider- und Bücherflohmarkt, teilt das Krankenhaus in der Semmelweisstraße 7 mit. Für Speisen und Getränke sorgt die Krankenhaus-Küche. Die Mitarbeiter des Sozialdienstes mixen alkoholfreie Cocktails. Mitarbeiter und Patienten der Tagesklinik backen frische Waffeln.