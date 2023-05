Susanne Glathe (57) startet am 1. Juni als Chefärztin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Krankenhaus Zum Guten Hirten in Oggersheim. Sie tritt die Nachfolge von Jörg Breitmaier an, der altersbedingt als Chefarzt und Ärztlicher Direktor ausscheidet.

Breitmaier führte die Klinik seit ihrer Gründung im Jahr 1999. Wolfgang Schell, Vorstandsvorsitzender der Krankenhaus-Stiftung der Niederbronner Schwestern dankte ihm namens des Trägers: „Das Krankenhaus Zum Guten Hirten wäre nicht da, wo es heute ist: erster Ansprechpartner für seelische Gesundheit in Ludwigshafen.“

Glathe war bisher Chefärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik Glauchau in Sachsen. Neben dem Abschluss zur Fachärztin für Psychiatrie hat die verheiratete Mutter von vier Kindern Abschlüsse in Psychoonkologie und Traumatherapie. Schell begrüßte mit ihr eine „erfahrene und empathische Chefärztin für die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie“ in Oggersheim.

Interdisziplinäres Team

Das Krankenhaus Zum Guten Hirten betreibt neben der Klinik für Geriatrie und Innere Medizin eine Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie mit 100 Betten und 34 tagesklinischen Plätzen, einer Institutsambulanz sowie Konsiliardiensten in den anderen Krankenhäusern der Stadt. Versorgungsregion ist die Stadt Ludwigshafen. Daneben betreut die Klinik acht Bewohner eines Wohnhauses für chronisch psychisch kranke Menschen.

Die Klinik arbeitet als interdisziplinäres Team, das sich aus Ärzten, Psychologen, pflegerischen Mitarbeitern, Bewegungs-, Ergo-, Musiktherapeuten, Sozialpädagogen und Sekretärinnen zusammensetzt.