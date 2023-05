Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Idylle, die sich in einen Spuk verwandelt. Ein großes Landhaus, das zur polternden Geisterkulisse mutiert und die Charaktere an ihrem Verstand zweifeln lässt: Nicht durch Gruseleffekte, sondern durch psychologische Tiefe und Raffinesse besticht die Uraufführung von Marija Karaklajics „Haus mit drei Armen“ am Theaterhaus G7 in Mannheim.

„Der Mensch ist nicht Herr im eigenen Haus“, sagte schon Sigmund Freud. Im Stück scheint der Fall klar zu sein: Die prächtige Villa mit Teich und Garten führt ein Eigenleben.