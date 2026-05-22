Zulassungsdienste haben offenbar systematisch Termine bei der Zulassungsstelle des Kreises blockiert. Die Verwaltung geht jetzt gegen „Fake-Termine“ vor.

Rund 70 Terminbuchungen unter falschem Namen hat die Kreisverwaltung laut einer Pressemitteilung entdeckt. Demnach haben Zulassungsdienste im Rhein-Pfalz-Kreis in den vergangenen Wochen zahlreiche Termine für die Kfz-Zulassungsstelle in Schifferstadt systematisch blockiert. Dabei seien nachweislich Online-Termine unter falschem Namen gebucht und damit für private Antragsteller unzugänglich gemacht worden. Gleichzeitig seien diese „Fake-Termine“ gezielt an Kunden der Zulassungsdienste weitergegeben worden.

„Ich bin erschüttert über diese Dreistigkeit“, wird Landrat Volker Knörr (CDU) in der Pressemitteilung zitiert. „Dieses Vorgehen ist nicht nur unzulässig, es hat auch zu spürbaren Engpässen geführt – zu Lasten unserer privaten Kundinnen und Kunden.“ Entdeckt worden seien diese unrechtmäßigen Buchungen Ende April. Seitdem seien rund 70 dieser Termine aufgespürt und gelöscht worden. „Wir können derzeit nicht nachvollziehen, seit wann dieses Vorgehen praktiziert wird, und stoßen weiterhin täglich auf neue Fälle“, erklärt der Landrat weiter. „Die Dunkelziffer dürfte daher noch höher sein.“

Knörr nutzt die Gelegenheit und widerspricht gleichzeitig Darstellungen, vor allem in den sozialen Medien, wonach Anträge der Zulassungsdienste seit „drei bis vier Wochen“ nicht bearbeitet würden. „Diese Behauptung können wir uns absolut nicht erklären“, betont Knörr in der Pressemitteilung der Verwaltung. Durch die Umstellung auf das landesweite Softwareprogramm im vergangenen Monat habe sich zwar tatsächlich ein Rückstand bei Anträgen über Zulassungsdienste gebildet. Diese seien jedoch vollständig abgebaut.

Noch Fragen?

Termine bei der Zulassungsstelle gibt es ausschließlich im Netz unter www.rhein-pfalz-kreis.de/onlinetermin. Wer einen Termin über Dritte angeboten bekommt, soll sich bei der Zulassungsstelle unter zulassung@rheinpfalzkreis.de melden.