Jedes Jahr bietet der „Girls Day“ Mädchen die Gelegenheit, sich über Berufe zu informieren, die üblicherweise eher von Jungen ergriffen werden. Wegen der Corona-Pandemie wird der sogenannte Mädchen-Zukunftstag 2021 digital stattfinden auf www.girlsday.de. Über dieses bundesweite Online-Angebot haben Mädchen ab der fünften Klasse die Möglichkeit, Berufe zu entdecken und ihre Fähigkeiten zu testen. Mädchen, die zu Hause keinen Zugang zum Internet haben oder Unterstützung brauchen, können sich bei den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit des Bereichs Jugendförderung und Erziehungsberatung der Stadt melden.

Es werden Einzeltermine vergeben

In den Einrichtungen stehen Einzelarbeitsplätze bereit, die von Mädchen am 22. April genutzt werden können, um an den Online-Aktionen auf www.girlsday.de teilzunehmen. Infos dazu gibt’s beim Arbeitskreis Mädchenarbeit, Telefon 0621/504-2856, oder per E-Mail an gd.bd@ludwigshafen.de. Ansprechpartnerin ist Andrea Busch. Es werden Einzeltermine vergeben. Kontaktdaten der Kinder- und Jugendeinrichtungen findet man im Netz unter www.ludwigshafen.de/buergernah/soziales-und-gesellschaft/kinder-und-jugend/kinder-und-jugendeinrichtungen.