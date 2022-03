Zusammen mit der Ausstellung „Friedrich Engels und Ernst Bloch als Denker der Zukunft. Karikaturen, Kritik und konkrete Utopien“ hat das Ernst-Bloch-Zentrum am 3. März auch den Karikaturenwettbewerb „Zukunft zeichnen“ für Kinder und Jugendliche eröffnet. Die drei per Publikumsabstimmung zu ermittelnden Gewinnerbeiträge werden geehrt und als Teil der Ausstellung im Bloch-Zentrum präsentiert.

Der Humor darf nicht fehlen

In dem Karikaturenwettbewerb sollen Kinder und Jugendliche dazu animiert werden, Themen künstlerisch umzusetzen, die auch in der Ausstellung eine Rolle spielen: Wie können und wollen wir uns die Zukunft unserer Gesellschaft vorstellen? Wird sie besser sein? Schlechter? Oder einfach nur anders? Einzige Voraussetzung: Der Humor darf nicht fehlen. Die anonyme Publikumsabstimmung erfolgt vom 27. April bis 1. Mai über das Online-Abstimmungstool pollunit.com. Im Anschluss werden die beliebtesten Beiträge in die Schau integriert und dort bis 19. Mai präsentiert. Preisverleihung ist am 7. Mai, 16 Uhr.

Wer was einreichen darf

Eingereicht werden können zweidimensionale Karikaturen, Comics oder Memes in den Formaten DIN A4 oder DIN A3. Digitale Designs sind ebenso zulässig wie Zeichnungen, Collagen oder Malerei. Alle Inhalte müssen eigenständig gestaltet werden. Einsendeschluss ist der 24. April. Teilnehmen dürfen Einzelpersonen, Gruppen oder Schulklassen bis einschließlich 18 Jahre (per E-Mail an veronika.dyks@ludwigshafen.de oder per Post ans Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, 67061 Ludwigshafen).