OB Klaus Blettner hat im Stadtrat eine günstige Lösung für eine Studie über die Zukunft des Südweststadions präsentiert. Die SPD stellt Bedingungen.

Seit Jahren schon, spätestens aber seit November, dem 75. Geburtstag des altehrwürdigen und auf dem Schutt des Zweiten Weltkriegs erbauten Südweststadions, wird über dessen Zukunft diskutiert. Weitgehend einig sind sich alle Parteien darüber, dass endlich gehandelt werden muss. Nicht nur, weil das Oval ein Aushängeschild und die meistgenutzte Sportanlage der Stadt ist, sondern auch aus finanziellen Gründen. Der Unterhalt des Stadions und seiner sanierungsfälligen Tribünen kostet die hoch verschuldete Stadt jedes Jahr um die 600.000 Euro. Fußballer, Leichtathleten, aber auch Schulen nutzen das Stadion und dessen Laufbahnen weiterhin. Der Sportpark ringsum ist besonders bei den rund 35.000 Einwohnern der südlichen Innenstadt eine beliebte Freizeitanlage.

Offene Tore: Haupteingang des Stadions. Foto: Ralf Moray Aktion „LU läuft“ im Südweststadion. Foto: Moray Stadion-Fan: Jürgen Kirchhart mit Eintrittskarten aus den Jahren 1964 und 1952 für Fußball-Länderspiele im Südweststadion. Foto: Ralf Moray Fußballturnier der Grundschulen 2022. Foto: Moray Unkraut auf den Tribünen: Südwest-Stadion. Archivfoto: KUNZ Als das Stadion noch Bundesliga-Fußball erlebte: Waldhof gegen den 1. FCK, Alfred Schön (links) im Duell mit Hans-Peter Briegel. Archivfoto: Kunz Kein schöner Anblick: Zugewachsene Gegentribüne. Archivfoto: KUNZ Die Zeiten als große Konzert-Arena sind längst vorbei, hier Bruce Springsteen im Mai 2003. Foto: Archiv So voll – wie zu Bundesligazeiten – war das Südwest-Stadion schon lange nicht mehr. Foto: Archiv Foto 1 von 9

Antrag der CDU

Klar, dass das Thema irgendwann im Stadtrat landet: In der Sitzung am Montag stellte die CDU einen Antrag, nach dem die Verwaltung beauftragt werden soll, „eine umfassende Machbarkeitsstudie zur Wiederherstellung und nachhaltigen Entwicklung des dringend sanierungsbedürftigen Südweststadions zu erarbeiten“ – und zwar unter Berücksichtigung des Sportentwicklungsplans vom Juni 2022, der in eine Analyse sowie konzeptionelle Überlegungen einbezogen werden soll.

Die relevanten Punkte

Die Studie soll nach dem Willen der CDU folgende Punkte umfassen: 1. Den baulichen Zustand sowie den konkreten Sanierungsbedarf; 2. Künftige Nutzungsmöglichkeiten für Schulen, Vereine, Breiten- und Leistungssport, regionale und überregionale Sportveranstaltungen; 3. Konzepte zur multifunktionalen Nutzung des Stadions; 4. Finanzierungsmodelle, einschließlich städtischer Mittel, Förderprogramme des Landes und des Bundes, mögliche Kooperationen und Drittmittel; 5. Eine realistische Zeit- und Umsetzungsplanung.

Die Ergebnisse sollen zunächst dem Sportausschuss zur Beratung vorgelegt, eine abschließende Entscheidung dann im Stadtrat getroffen werden. „Wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen“, betonte CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Uebel.

SPD stellt Bedingungen

Im Prinzip konnten sich alle Fraktionen darauf verständigen. Für die SPD stellte Michael Hwasta allerdings eine Bedingung: Das Stadion müsse erhalten bleiben – ein Abriss, den Sportdezernent Lars Pletscher (CDU) in einem RHEINPFALZ-Interview als eine mögliche Option nannte, komme für die Sozialdemokraten nicht in Frage. „Das ist eine wichtige Einrichtung der Stadt“, sagte Hwasta und forderte „belastbare Zahlen“ für eine Sanierung.

„Keine Abriss-Fantasien“

Parteikollege Christian Schreider, sportpolitischer Sprecher, ergänzte im Nachgang: „Das Stadion ist als Gesamtkomplex mit der direkt angrenzenden Leichtathletikhalle zu sehen, einem Landesstützpunkt. Die Arena wird von gut einem halben Dutzend Vereinen, vier Schulen, der Polizei und der Feuerwehr genutzt. Ein Stadion mit sechs Tartan-Laufbahnen, Tribüne und Funktionsräumen haben wir sonst nirgendwo in der Stadt. Das teuer abzureißen und woanders teuer neu aufzubauen, wäre auch wirtschaftlich äußerst fragwürdig“, so Schreider. „Dass neben den voll funktionsfähigen 6000 Sitz- und Stehplätzen der restliche Großteil der Stehränge aktuell gesperrt ist und zuwuchert, ist für keinen Sportbegeisterten schön. Wenn die Stadtspitze sich hier an die Entwicklung eines Sanierungskonzepts macht, unterstützen wir das sehr“, so Schreider weiter. „Dabei muss innovativ gedacht werden. Deshalb hatten wir auch 2023 im Bauausschuss den Antrag gestellt, die nicht benutzen Stehflächen mit Solaranlagen zu bestücken – was damals technisch bedingt noch nicht wirtschaftlich war. Der Stand der Technik aber entwickelt sich, das muss man stetig auf Machbarkeit prüfen.“

Gleichzeitig gelte es, die Einnahmesituation durch Vermietungen zu verbessern. „Wir bitten jedenfalls darum, konstruktiv zu denken. Von Abriss-Fantasien sollte man absehen“, betonte Schreider.

Das sagt der OB

Dass die CDU ihren Antrag letztlich zurückzog, lag an Klaus Blettner (CDU). Denn der Oberbürgermeister erklärte während der Debatte, dass die Stadt bereits gehandelt und dabei auch die Kosten im Blick habe. Statt eine Machbarkeitsstudie für viel Geld an ein Ingenieurbüro zu vergeben, sei die stadteigene Bauprojektgesellschaft (BPG) damit beauftragt worden, so Blettner. Eine Studie sei also auf dem Weg. Wann mit ersten Ergebnisse zu rechnen ist, ließ er offen.