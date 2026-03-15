Zwei Dezernenten, ein gemeinsamer Wunsch: Im RHEINPFALZ-Interview sprechen sich die seit Januar amtierenden Beigeordneten Lars Pletscher (CDU, Bildung, Jugend, Familie und Sport) sowie David Guthier (SPD, Soziales und Integration) dafür aus, in absehbarer Zeit eine Grundsatzentscheidung zur Zukunft des Südweststadions zu treffen. „Das ist ein emotionales Thema, das viele Menschen in Ludwigshafen bewegt. Es ist jedoch klar, dass wir nicht länger zögern können. Wir müssen entweder das Stadion sanieren oder es abreißen und anderweitig nutzen“, sagt Pletscher. „Das Thema wurde jahrelang verschoben, weil richtigerweise andere Prioritäten insbesondere im Bereich der Verkehrsinfrastruktur gesetzt wurden und vor einer Entscheidung dieser Tragweite zahlreiche Details geklärt werden müssen. Das geht nicht von heute auf morgen, aber wir müssen da jetzt dran“, pflichtet ihm Guthier bei. Im Gespräch berichten beide ferner über ihren Start und geben ihre Einschätzungen für die Landtagswahl am 22. März ab.

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