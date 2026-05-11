Die Grünen wollen das Maxdorfer Jugendhaus sichern. Die CDU will ins bestehende Gebäude nicht mehr investieren. Wie es weitergehen kann, soll nun geprüft werden.

„Es ist für uns von großer Bedeutung, dass das Jugendhaus auch in den kommenden Jahren für die Kinder und Jugendlichen zur Verfügung steht.“ So begründen die Grünen ihren Antrag zum Erhalt des Maxdorfer Jugendhauses, über den am Donnerstag im Rat diskutiert worden ist.

Der Hintergrund: Während einer Debatte zur Verwendung von Geldern aus dem Sondervermögen des Bundes hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende im Maxdorfer Gemeinderat, Christoph Baumann, gesagt: „Für uns ist klar, dass wir kein Geld mehr ins bestehende Jugendhaus investieren.“ Nach dem Willen der Christdemokraten soll in Maxdorf ein neues Bürgerhaus entstehen , an das sie ein neues Jugendhaus andocken wollen.

Die Grünen rechnen indes damit, dass es „acht bis zehn Jahre“ dauern würde, bis ein neues Bürgerhaus mit integriertem Jugendhaus überhaupt Realität werden könnte – diese Zeitspanne sei deutlich zu lang, um das Jugendhaus in seinem jetzigen Zustand zu belassen. Die dreiköpfige Fraktion stellte deshalb den Antrag, umgehend prüfen zu lassen, welche Erhaltungsmaßnahmen und Investitionen notwendig sind, um das Gebäude des jetzigen Jugendhauses zu erhalten.

Huch: „Auf die lange Bank geschoben“

Nachdem der Gemeinderat beschlossen habe, dass die Sanierung von zwei Maxdorfer Brücken aus Geldern des Sondervermögens bezahlt werden sollen, könnten freiwerdende Gelder als „gute und wichtige Investition in unsere Jugend“ genutzt werden, führte Jung weiter aus.

„100 Prozent Zustimmung“, gab es für das Ansinnen der Grünen von der SPD-Fraktion. „Fakt ist: Das Thema Jugendhaus haben wir viel zu lange auf die lange Bank geschoben“, befand Fraktionsvorsitzender Christopher Huch. Was die Räumlichkeiten betrifft, sieht auch die SPD das Jugendhaus weiterhin als geeigneten und notwendigen Ort, „allerdings nicht im jetzigen Zustand ohne Investitionen“, wie Huch betont. An die Adresse der CDU gerichtet, bezeichnete er das Thema Bürgerhaus als „feuchten Traum“, den es nach 18 Jahren gelte, beiseite zu legen.

Tatsächlich steht längst nicht fest, ob sich die Ortsgemeinde einen solchen Neubau inklusive Jugendtreff überhaupt leisten kann. Der Bau eines Bürgerhauses falle in die Kategorie „Freiwillige Leistung“, teilt die Verwaltung auf Anfrage zum Thema mit. Ob in Maxdorf wirklich Gelder für ein freiwilliges Millionen-Projekt verfügbar sein werden, nachdem die Ortsgemeinde als Schulträger derzeit einen Millionenbetrag investiert, um die Haidwaldschule zu erweitern, ist eine offene Frage.

„Jugendhaus ist ehemalige Lagerhalle“

Die dritte Oppositionspartei im Maxdorfer Gemeinderat ist die FDP. Deren Vertreter Jochen Guhmann sagte zum Thema Jugendhaus: „Mich würde der bauliche Ist-Zustand des Gebäudes interessieren.“ Eine Zeit lang habe es in der Vergangenheit schon Diskussionen zum Thema Brandschutz gegeben. Er persönlich wisse nicht, was diesbezüglich der Stand sei. „Das Gebäude, in dem sich das Jugendhaus befindet, ist eine ehemalige Lagerhalle“, stellte Guhmann fest. Es sei durchaus notwendig, zu klären, inwieweit man in das Gebäude noch Geld stecken könne und was alles ertüchtig werden müsste. FDP-Fraktionsvorsitzender Konrad Reichert sagte: „Mir läge es schon am Herzen, wenn man das Jugendhaus – zumindest bis das Bürgerhaus kommt – aufrecht erhält.“ Wie Christopher Huch (SPD) verwies auch Reichert darauf, dass es die Idee eines neuen Bürgerhauses schon lange gebe, man auf die Umsetzung aber auch „schon ewig warte“.

CDU will im Ausschuss diskutieren

Die Position der CDU erläuterte in Abwesenheit des Fraktionsvorsitzenden Christoph Baumann schlussendlich Frank Hüttner. „Ich möchte betonen, dass auch uns die Jugendarbeit wichtig ist, falls da beim letzten Mal ein falscher Eindruck entstanden ist“, teilte Hüttner mit. Zugleich plädierte er dafür, den Antrag der Grünen und damit das Thema Jugendhaus in die Ausschüsse zu verweisen.

Auch Ortsbürgermeister Werner Baumann (CDU) ergriff in der weiteren Debatte noch das Wort und stellte fest: „Das Bürgerhaus ist langfristig zu sehen und steht bisher in keinem Investitionsprogramm drin. Dort steht aber immer noch unser Jugendhaus, und es stehen auch immer noch die entsprechenden Mittel zur Verfügung, es offen zu halten.“

Das wiederum wollte Maria Jung so nicht stehen lassen. Es sei in den vergangenen Jahren nicht viel über die Sanierung oder den Erhalt des Jugendhauses gesprochen worden, sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen in Richtung Bürgermeister. Anne Brockmann (CDU) meldete sich daraufhin zu Wort und verwies ebenfalls auf das Investitionsprogramm. Dort stehe das Jugendhaus „immer mit einem gewissen Posten für die Reparaturmaßnahmen drin“.

Seit 2020 rund 6200 Euro aufgewendet

Fakt ist jedoch: Das sogenannte Investitions- und Erhaltungskostenprogramm ist eine Art Absichtserklärung des Rats und gilt als Orientierung. Viel entscheidender ist, welche Mittel am Ende tatsächlich im Haushalt stehen. Für das Maxdorfer Jugendhaus seien in den vergangenen sieben Jahren zwei Mal Haushaltsmittel für die Unterhaltung des Gebäudes aufgewendet worden, teilt die Verbandsgemeindeverwaltung auf Nachfrage der RHEINPFALZ mit: „Rund 3200 Euro im Haushalt 2026 sowie rund 3000 Euro im Haushalt 2022.“

Der Antrag der Grünen zum Erhalt des Maxdorfer Jugendhauses ist in die Ausschüsse verwiesen worden und wird dort nun debattiert.