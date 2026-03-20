Die Zukunft der Walzmühle ist ungewiss, die prominente Immobilie steht aktuell unter Zwangsverwaltung. Wie das Umfeld und die Politik die Situation bewerten.

Es ist eine Mischung aus Pessimismus, Enttäuschung und Fatalismus, die aktuell rund um die Walzmühle in der Yorckstraße 2 im Stadtteil Süd zu hören ist. Wer im Gespräch mit den Gewerbetreibenden ringsum aber ganz genau hinhört, der vernimmt zumindest aus einer Richtung immerhin ganz vorsichtigen Optimismus.

Erwartung, die sich nie erfüllte

Die ehemalige Mühle des Unternehmens „Straus & Co.“ hat tatsächlich eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Ursprünglich beherbergte das Areal am Ludwigshafener Rheinufer eine große Mühle inklusive Mälzereibetrieb. Im Jahr 1998 eröffnete dann der große Neubau mit mehrgeschossigem Parkhaus (über 1000 Stellplätze), Einkaufspassage im Erdgeschoss sowie Kino im ersten Obergeschoss. Erwartet wurden „bis zu 30.000 Besucher täglich“. Eine Erwartung, die sich nie erfüllte. Und spätestens mit der Schließung des Supermarkts im Jahr 2016 begannen die Probleme, die bis heute anhalten. Das Center steht seit Längerem leer.

Plakat am Center-Eingang in der Yorckstraße. Foto: Steffen Gierescher

Schwierigkeiten, die man in der Nachbarschaft mittlerweile offensichtlich stoisch hinnimmt. „Uns fehlt die Walzmühle nicht. Kundenverkehr haben wir hier nicht, und das Parkhaus drüben ist ja noch in Betrieb“, heißt es beispielsweise aus dem Büro eines Parkettherstellers, dessen Angestellte an der Rheinallee heimisch sind. Auch im Gesundheitszentrum Lusanum, dessen Geschäftsleitung zwar angefragt war, aber sich nicht äußerte, sieht man die schwierige Entwicklung des Gebäudes direkt auf der anderen Straßenseite offensichtlich gelassen. „Wir hier bekommen von den Tätigkeiten da drüben überhaupt nichts mit. Hin und wieder beschweren sich höchstens unsere Kunden, dass der Durchgang vom Berliner Platz und zurück gesperrt ist und sie deshalb den Umweg ums Gebäude nehmen müssen“, heißt es aus der Apotheke des Ärztezentrums.

„Damit war das Ding praktisch tot“

Ein Spaziergänger schlendert gerade in diesem Bereich umher. „Ich verstehe nicht, dass es für das Gebäude offensichtlich kein Interesse gibt. Durch die zahlreichen neuen Wohnungen und Büros an der Rheinallee sollte es für den Handel doch mittlerweile genügend Interessenten geben“, sagt er. Ein Punkt, den auch Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) auf Nachfrage anspricht: „Die Walzmühle wurde zu früh gebaut und hat zu früh eröffnet.“ Mittlerweile wäre das Kundeninteresse für einen Nahversorger sicherlich vorhanden, ist er überzeugt. Zwar sei der damalige Betreiber seinerzeit mit einem attraktiven Angebot gestartet, habe dieses Konzept dann aber nicht durchgehalten. „Irgendwann haben sie nur noch ein gewisses Publikum angesprochen – und damit war das Ding dann praktisch schon tot“, sagt Heller.

Zwischenzeitlich wurde die Walzmühle als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Foto: Michael Schmid

Das bedauert auch ein Fahrradhändler um die Ecke. „Der Supermarkt war damals wirklich außergewöhnlich. Dort hat man beispielsweise Gewürze bekommen, die man sonst nirgendwo in der Stadt bekommen hat.“ Die Schließung und auch die Zwischennutzung als Flüchtlingsunterkunft (von Januar bis August 2024) habe er hingegen gar nicht mehr groß registriert. Und auch der Leerstand tut ihm nicht sonderlich weh. Einkaufsmöglichkeiten gibt es noch in der Mundenheimer Straße sowie in der näheren Umgebung. Mit Einschränkungen. „In den Penny lasse ich meine Freundin nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr“, sagt er.

Im Parkhaus gibt es über 1000 Stellplätze, darunter auch Ladestellen für E-Autos. Foto: Moray

Heller hofft, dass sich beim aktuellen Betreiber Pro Concept, Mannheim, trotz der mittlerweile bekanntgewordenen Zwangsverwaltung alles zum Guten wendet. „Klar ist es aktuell in der Finanzierung schwierig, aber das Interesse für einen Nahversorger ist vorhanden. Ich hoffe, es entwickelt sich etwas. Denn eigentlich ist es ein schönes Gebäude.“

Auf eine rasche Lösung baut auch Christoph Keimes, Geschäftsführer der Marketinggesellschaft Lukom, die als einzig verbliebener Mieter das Parkhaus betreibt. „Die Walzmühle ist eine Schlüsselimmobilie und ein verbindendes Element zur Innenstadt. Es wäre sehr positiv, wenn sie sich zu einem Nahversorgungsstandort entwickeln würde“, sagt er. Am Thema dran bleiben will auch Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU): „Wir stehen mit allen Interessenten und Eigentümern im Gespräch und schauen, dass das in die richtigen Bahnen läuft.“

Verwaiste Mall. Foto: Constanze Junk

Nach RHEINPFALZ-Informationen gibt es konkrete Kaufinteressenten für die Walzmühle. Angebote sollen aber weit unter dem Betrag liegen, den Pro Concept einst bezahlt hat – laut der „Immobilien-Zeitung“ 16,6 Millionen Euro. 25 Millionen Euro wollte Pro Concept ursprünglich in den Umbau investieren. Immerhin geht es um eine vermietbare Fläche von insgesamt über 20.000 Quadratmeter plus Parkhaus.

Gewerbetreibende im Umfeld würden zumindest die Wiedereröffnung des Durchgangs begrüßen. Und sei es nur im Namen der Kunden oder Patienten.