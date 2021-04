Die Wünsche der Bevölkerung berücksichtigen: Das möchte der Bereich Grünflächen und Friedhöfe beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL). Konkret geht es dabei auch um die Nachfrage nach Bestattungs- und Grabarten.

Angehörige von Verstorbenen haben in den vergangenen Jahren zunehmend Grabarten nachgefragt, bei denen sie nicht zur Grabpflege verpflichtet sind. Das teilt der WBL mit. Trotz dieser Befreiung von der Grabpflege sei es aber vielen Angehörigen wichtig, die Grabstätte aufzusuchen, innezuhalten und dort auch Grabschmuck abzulegen.

Zudem würden die Friedhöfe nicht mehr allein als Orte der letzten Ruhe wahrgenommen, sondern auch als „Orte des Luftholens und der Entspannung“ geschätzt. Gerade in Zeiten der Pandemie sei diese Qualität der Friedhöfe besonders deutlich geworden. Beim WBL ist man deshalb überzeugt, dass Friedhöfen künftig eine noch größere Bedeutung zukommen kann. Darauf würden auch bereits erfolgte Bestandsaufnahmen sowie Berechnungen zum Flächenbedarf auf den Friedhöfen hinweisen. Bei der Beantwortung der Frage, welche Schwerpunkte in der Friedhofsentwicklung zu setzen sind, will man die Bürger einbeziehen.

Fragebögen auf Friedhöfen erhältlich

Laut WBL ergeben sich auf nahezu allen Friedhöfen Bereiche, die mittel- bis langfristig nicht mehr für Bestattungszwecke benötigt werden. Hier böten sich viele Möglichkeiten, diese Flächen zum Wohle der Bevölkerung umzugestalten. Neben dem Potenzial für ruhige Erholungszwecke, bestünde auch die Möglichkeit, Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt zu schaffen.

Wie also wollen die Ludwigshafener ihre Friedhöfe nutzen, und wie sollen sie als Orte für Trauer künftig aussehen? Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, hat der WBL eine Umfrage gestartet. Sie läuft noch bis zum 21. Mai, Interessierte können einen Fragebogen ausfüllen. Dabei zähle jede Meinung, ob mit oder ohne eine eigene Grabstätte auf den Friedhöfen, wie der WBL betont. Über die Ergebnisse soll bis Ende Mai informiert werden.

Info