Die geplante Sanierung eines knapp vier Kilometer langen Teilstücks des Rheindamms hat im Lindenhof hohe Wellen geschlagen. Weil das Land an Tausenden Bäumen die Axt anlegen will, regte sich Widerstand. Was ein Anwohner bei einem Spaziergang über die Bedeutung des Waldparks erzählt, lesen Sie hier.