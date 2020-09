Der Naturschutzbund (Nabu) Ludwigshafen beteiligt sich am Wochenende an der Aktion „Euro-Bird-Watch“. Dabei werden Vogelarten gezählt und beobachtet, die jetzt im Herbst ihre Brutgebiete im Norden Europa verlassen, um in milderen Regionen Südeuropas oder Afrikas zu überwintern. Begleitend zur Aktion bietet der Nabu eine Exkursion an den Altrhein und Silbersee in Bobenheim-Roxheim an. Am Samstag wird Georg Waßmuth den Teilnehmern von 9 bis 12 Uhr erklären, welche Zugvögel gerade zu beobachten sind, was die Arten ausmacht und warum die Vogelschutzgebiete so wichtig sind. Wegen der Corona-Hygieneregeln ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Außerdem müssen sich Interessierte bis Freitag anmelden: per E-Mail an nabu.ludwigshafen@nabu-rlp.de oder unter Telefon: 0621/551787. Der Treffpunkt für die Exkursion wird bei Anmeldung mitgeteilt. Teilnehmer sollen ein Fernglas und/oder Spektiv mitbringen.