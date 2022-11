Ein bislang unbekannter Mann hat am späten Mittwochabend einen Zugführer der S2 angegriffen und verletzt. Anschließend nahm der Täter dem Zugführer dessen Dienstschlüssel ab. Gegen 22.30 Uhr war der Zugführer am Haltepunkt Heidelberg-West-/Südstadt in der bereits abfahrbereiten Bahn. Der Unbekannte versuchte, eine bereits verschlossene Zugtür mit Gewalt zu öffnen. Durch einen Warnhinweis wurde ein Bahn-Mitarbeiter auf den Vorfall aufmerksam. Der Zugführer öffnete die Tür und wies den Unbekannten auf dessen Fehlverhalten hin. Daraufhin entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der Tatverdächtige dem Zugführer mit der Faust ins Gesicht schlug und Pfefferspray gegen ihn einsetzte. Eine Fahndung nach dem Angreifer verlief bisher ohne Erfolg. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung sowie des Diebstahls mit Waffen aufgenommen. Die S2 ist videoüberwacht. Eine Sicherung der Aufnahmen wurde veranlasst. Eine Personenbeschreibung des Täters liegt bisher nicht vor.