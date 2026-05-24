Aufgrund von Weichenbauarbeiten im Bereich des Mannheimer Hauptbahnhofs kommt es von Mittwoch, 27. Mai, bis Sonntag, 7. Juni, zu Zugausfällen. Unter anderem die Strecke Mannheim-Heidelberg ist betroffen: Hier fallen die S-Bahnen zwischen 30. Mai (22 Uhr) und 31. Mai (5.30 Uhr) aus. Die Gegenrichtung ist vom 1. bis 5. Juni betroffen. Auch die Regionalzüge vom Ludwigshafener Hauptbahnhof nach Heidelberg fallen in diesem Zeitraum aus. Auch weitere Strecken sind betroffen. Die Bahn bietet Fahrgästen teilweise einen Schienersatzverkehr per Bus an. An den betroffenen Bahnhöfen soll es Aushänge geben. Weitere Infos im Bauinformationsportal und bei der Reiseauskunft der Bahn unter bahn.de.