Von großen Schneeraupen bis hin zu kleinen Walkie-Talkies reichte am Freitag die Spannweite an Wünschen vom Himmelstelefon auf dem Speyerer Weihnachtsmarkt. Manch einer will auch einfach mal Hallo sagen.

Mia (8) wünscht sich ein Schleich-Pferd. Der neunjährige Sebastian möchte ein Zelt haben, um mit seiner Schwester in den Bergen zelten zu können. Die gleichaltrige Marie wünscht sich einen großen Teddybären. Marta (6) hätte gerne ein Legohaus, Rollerblades, das Play-Doh Zahnarzt-Spiel Dr. Wackelzahn und ein Playmobil-Motel. Kiara (6) will ein Kinderklavier und die ganze Kollektion von Rain Bow High, außerdem eine Zuckerwattemaschine.

Maxi (10) freut sich auf einen CD-Spieler. Jonathan (4) wünscht sich einen roten Monstertruck. Sein Bruder Paul (4) will am Himmelstelefon einfach mal Hallo sagen. Theresa (4) möchte zwei Kleider aus den „Frozen“-Filmen. Ihr Bruder Lorenz (1) freut sich auf ein Feuerwehrauto. Noah (7) hätte gerne Super Mario aus Lego zum Zusammenbauen. Seine Geschwister, Lea und Linus (beide 2), wünschen sich Kuscheltiere.

Lisa (3) hofft auf einen Schnulli als Geschenk, ihr Bruder Leo (5) auf zwei Walkie-Talkies, um mit seiner Schwester „Lisel“ reden zu können. Gunnar (4) hat langen Wunschzettel. Darauf stehen zwei Schneeraupen, ein Quad und eine Rakete aus Lego. Nächste Woche, Montag bis Freitag, 15 bis 17 Uhr, ist das Himmelstelefon letztmals offen.