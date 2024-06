Die Hip-Hop-Kultur gilt als besonders offen und frei – und war doch von Anfang an männlich dominiert. Lydia Tesfai hat sich in den Battles der süddeutschen Breaking-Szene ihren Platz als B-Girl erkämpft und tritt jetzt als Choreografin beim Festival „Urban Bodies“ in Mannheim auf. Ihre Biografie spiegelt ein Stück Kulturgeschichte des urbanen Tanzes der Region wider, denn hier ist eine der Brutzellen.

Geschliffen und virtuos, dazu gespickt mit Wörtern der Szene. Das fällt einem als erstes ein, wenn man Lydia Tesfai zum Gespräch trifft. Die 35-Jährige, die inzwischen