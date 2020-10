Wer an Obdachlose denkt, denkt an Männer, die auf der Straße leben. Doch die Anzahl obdachloser Frauen in Deutschland steigt. Auch wenn sie vorübergehend bei Bekannten oder – gegen Sex – bei Männern unterkommen – ein Zuhause ist das nicht. Hinzu kommt, dass es weniger Hilfsangebote für wohnungslose Frauen als für Männer gibt. Auch das Haus St. Martin war bis zum Start des Frauenprojekts nur auf Männer ausgelegt. Umso wichtiger ist es, dass das Land bald eine Förderzusage für das Caritas-Projekt gibt. Besser noch: dass es sogar ausgebaut werden kann. Weiterhin in der Schwebe ist in Ludwigshafen auch das Thema „junge wohnungslose Erwachsene“. Nachdem in diesem Bereich lange nichts passierte, hat die Stadt kürzlich ein erstes Hilfsangebot in Aussicht gestellt. Langfristig setzt sie – gemeinsam mit der Caritas – auf ein neues Haus St. Martin. Bleibt zu wünschen, dass die Stadt die Suche danach engagiert unterstützt.