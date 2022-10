Weil sie zu einem Bremsmanöver gezwungen wurde, hat sich eine hochschwangere Autofahrerin schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte, war die 23-Jährige bereits am Samstagmittag in ihrem Kleinwagen im Mannheimer Luzenberg unterwegs, als der Fahrer eines schwarzen VW Touran diese ausbremste. Durch die Vollbremsung verletzte sich die Frau am Lenkrad ihres Fahrzeugs. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Fahrer flüchtete. Zwischenzeitlich habe die Frau die Klinik wieder verlassen können, hieß es. Zeugen konnten offenbar das Kennzeichen ablesen. Die Polizei ermittelt.