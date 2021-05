Keine Ruhe

Mit ihren Plänen für ein großes Neubaugebiet in Rheingönheim kommt die Stadtverwaltung derzeit zwar nicht voran. Denn etliche Anwohner sind damit nicht einverstanden und haben nun sogar eine Bürgerinitiative ins Leben gerufen. Aber für Neubauten auf einem relativ kleinen Areal mitten im Dorf hat der Ortsbeirat in dieser Woche grünes Licht gegeben. Wenn in diesem Bereich demnächst jemand die alten Häuser und Scheunen abreißen will, dürfen dort zweigeschossige Wohnhäuser errichtet werden. Ganz wichtig: Jede neue Wohnung braucht mindestens zwei Parkplätze, denn schließlich hat ja heute jeder Haushalt durchschnittlich zwei Autos. Ein Dilemma für die Lebensqualität aller. Von Ruhe kann daher auch am südlichen Stadtrand schon lange keine Rede mehr sein. Während der Sitzung des Ortsbeirats zur besten Feierabendzeit im Gemeindehaus war der Krach der viel zu vielen Fahrzeuge auf den Straßen eine schreckliche Plage. Im Sitzungszimmer verstand man kaum sein eigenes Wort. Stilles Dorfleben? Fehlanzeige.

Keine Betreuung

Vier Kita-Ausbaupakete hat die Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht. Mittlerweile werden sogar Spielplätze und Grünflächen geopfert, damit neue Kitas gebaut werden können. Aber trotzdem werden die Wartelisten in den Einrichtungen immer länger. Offenbar wächst die Einwohnerzahl in der Arbeiterstadt viel schneller als die dafür nötige Infrastruktur geschaffen werden kann. Trotz heftiger Kritik an der Innenstadt und dem wilden Müll.

Keine Absicht

Bei so vielen verschiedenen Daten zur Hochstraßensperrung kann man schon mal durcheinander kommen – sollte man aber nicht. Vor allem wir bei der Zeitung sollten den Überblick behalten. Ob es die Hitze war oder einfach ein Datumsdreher im Kopf, kann die zuständige Redakteurin nicht mehr nachvollziehen. Fest steht aber: Weil die Durchgänge unter der Hochstraße Süd gesperrt wurden, können die Straßenbahnen seit dem 22. November 2019 den Berliner Platz nicht mehr anfahren. Es hieß damals von der Stadt, die Hochstraße könnte einstürzen. In unserer gestrigen Ausgabe war fälschlicherweise vom 22. August 2019 die Rede. An diesem Datum aber wurde die Hochstraße oben für Autofahrer gesperrt. Unterqueren konnten Trams, Fußgänger und Autos die Trasse noch eine Weile. Das ist natürlich auch aufmerksamen Lesern aufgefallen, die uns auf den Fauxpas hingewiesen haben. Bleibt zu hoffen, dass die Bahnen ab dem 14. September wieder den zentralen Knotenpunkt anfahren können.