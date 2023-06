Wegen der derzeitigen Trockenheit weist die Stadt Mannheim auf das Thema „Grillverbot“ hin. Sobald beim Waldbrandgefahrenindex Stufe 4 erreicht ist, dürfen Steaks und Würstchen nicht über offener Flamme zubereitet werden. Und dies sei derzeit der Fall.Die Regelung gilt den weiteren Angaben zufolge für die Grillplätze und Feuerstellen in Wäldern, an Badeseen und am Neckar. Entsprechend der jeweiligen Wetterlage kann die Waldbrand-Gefahrenstufe von Tag zu Tag variieren. Welche Gefahrenstufe herrscht, ist stets aktuell auf der Homepage des Deutschen Wetterdienstes einsehbar.

Die Stadt kündigt an, dass der Ordnungsdienst das Einhalten des Grillverbots kontrollieren wird. Wer dagegen verstößt, muss ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro zahlen.

Aus dem Rathaus kommen einige weitere Hinweise bei trockener Wetterlage: „Autos sollten keinesfalls abseits von befestigten Plätzen – Asphalt oder Schotter – abgestellt werden, da sich trockenes Laub oder Gras durch heiße Autoteile entzünden kann. Auch weggeworfene Glasflaschen können in Verbindung mit Sonnenlicht ganze Waldbrände auslösen, da sie wie ein Brennglas wirken. Das Rauchen im Wald ist von März bis Oktober generell untersagt, unabhängig von der aktuellen Risikolage.“

Nicht auf Grünstreifen parken

Vor allem Grünanlagen und Grünstreifen seien derzeit besonders gefährdet. Die Stadt erinnert daher an das grundsätzliche Parkverbot in solchen Bereichen. Verstöße werden mit Bußgeldern bis 100 Euro bestraft.

Außerdem: Im Notfall müssten Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge schnell in den Wald kommen. Daher sei es wichtig, Schranken und Wege freizuhalten.