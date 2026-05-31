Eine 19-jährige Motorradfahrerin ist bei einem Auffahrunfall am Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr in Mannheim schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Hyundai-Fahrer die B37 von der A656 kommend in Richtung Stadtmitte. Kurz vor der Ausfahrt Neuhermsheim „Eastside“ musste der Autofahrer offenbar verkehrsbedingt bremsen. Die junge Frau auf dem Motorrad erkannte die Situation offenbar zu spät, fuhr auf den Hyundai auf und stürzte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 8000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten zwei der drei Fahrstreifen gesperrt werden. Es kam zu einem kleinen Stau.