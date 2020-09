Ins Krankenhaus eingeliefert werden musste am Mittwochmorgen gegen 11 Uhr ein Lkw-Fahrer nach einem Unfall bei Ludwigshafen auf der Tangente von der A 65 auf die B 9 in Fahrtrichtung Speyer. Der mit Schrott beladene Laster ist laut Polizei vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve umgekippt. Die Tangente war daher bis zum Abschluss der Bergung voll gesperrt. Die Feuerwehr (19 Einsatzkräfte, fünf Fahrzeuge), die Autobahnmeisterei, der Rettungsdienst sowie ein Notarzt waren im Einsatz. Der Fahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Er konnte das Unfallfahrzeug eigenständig verlassen. Der Sachschaden ist noch nicht abzuschätzen.