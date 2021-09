Ein auffällig lautes Auto hat die Polizei am Dienstag um 14.30 Uhr in der Beethovenstraße (Süd) kontrolliert. Wegen gleich mehrerer Mängel erlosch die Betriebserlaubnis. Unter anderem fielen am Fahrzeug laut Polizei eine unzulässige Rad-Reifen-Kombination, eine geänderte Abgasanlage sowie eine unzulässige Tönungsfolie am Fahrerfenster auf. Der 36-jährige Fahrer konnte zudem keinen Fahrzeugschein vorzeigen. Auch Genehmigungs- und Zulässigkeitspapiere für die baulichen Veränderungen lagen nicht vor.