Der ASV Maxdorf dürfte in etwa dieselbe Stärke haben wie in der vergangenen Saison, als das Team zum Zeitpunkt des Abbruchs Achter in der zehn Mannschaften umfassenden Nord-Staffel der Fußball-Bezirksliga war. Kein Wunder, dass das Trainerduo Stephan Mehlem und Thomas Gomola den Klassenverbleib als Saisonziel ausgegeben haben.

Die Spieler, die gegangen sind, waren mehrheitlich keine Stammkräfte. Alle Leistungsträger sind an Bord geblieben. Auf der anderen Seite sind bis auf zwei Ausnahmen nur Eigengewächse aufgerückt,