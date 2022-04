Die Polizei sucht nach zwei Männern, die am Donnerstag gegen 16.15 Uhr einen 58-Jährigen erst zu Boden geschlagen und ihm dann sein Mountainbike gestohlen haben. Der Mann befuhr mit dem Rad den Durchgang von der Lichtenberger Straße zum Berliner Platz (Mitte). Dort schlug ihm ein Unbekannter plötzlich gegen den Kopf, woraufhin der 58-Jährige von seinem Fahrrad zu Boden stürzte. Dort liegend konnte er noch sehen, wie ein anderer Mann das Mountainbike mitnahm und in Richtung Zollhofstraße verschwand. Die andere Person flüchtete laut Polizei Richtung Wredestraße. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt, eine Fahndung nach den Tätern blieb bislang erfolglos. Sie sind beide etwa 25 Jahre alt, haben kurze Haare und waren mit Jeans bekleidet. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.