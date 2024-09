Zwei Einbrecher hat die Polizei am Dienstagabend in Ludwigshafen geschnappt. Die beiden Männer hatten gegen 18 Uhr versucht, in eine Gaststätte im Bremmenweg ( Oppau) einzubrechen. Der Besitzer der Gaststätte bemerkte den Einbruch und sprach die Männer an, woraufhin diese in Richtung Großpartweiher flüchteten. Nach Angaben der Polizei konnten die beiden Täter im Bereich der Großpartstraße gestellt werden.

Die Männer, 37 und 45 Jahre alt, waren nach Polizeiangaben stark alkoholisiert – einer hatte 1,78 Promille, der andere 2,46 Promille. Die Polizei brachte sie zu einer Dienststelle, wo ihnen Blutproben entnommen wurden.