Das Teddybärkrankenhaus schlägt am 20. und 21. Juni im Unteren Luisenpark in Mannheim seine Zelte auf. Mannheimer Medizin-Studierende empfangen dort als Teddydoktoren Kinder und ihre Kuscheltiere zu einer ganz besonderen Sprechstunde. Neben angemeldeten Kindergarten-Gruppen aus der Region, werden in der mobilen Klinik von 9 bis 15 Uhr auch „Notfälle“ und spontane Besuche ohne Termin versorgt. Die Teddydoktoren sind auf alles vorbereitet: Neben Hilfsmitteln der klassischen Hausarztpraxis wie Reflexhammer und Stethoskop, steht für schwerere Fälle mit MRT und CT auch modernste Bildgebung zur Verfügung. Der Operationssaal ist allerdings für Teddy Bruno reserviert. Dafür dürfen die Kinder aber beim Eingriff assistieren – ausgestattet mit Maske, Haube und OP-Handschuhen. Ziel des Besuchs im Teddybärkrankenhaus ist es, Kindern spielerisch die Angst vor dem Arzt- oder Krankenhausbesuch zu nehmen. Kinder, die ein bisschen warten müssen, bis sie dran sind, können sich auf einer Hüpfburg austoben.