Der Zonta-Club Ludwigshafen-Pfalz hat 4000 Euro an das Ludwigshafener Frauenhaus gespendet. Im Sand des hauseigenen Spielplatzes prangt riesengroß die Zahl 4000, außerdem das Euro-Zeichen. Eine Spende in dieser Höhe hat Eva Lohse als Präsidentin des Zonta-Clubs Ludwigshafen dem Frauenhaus unlängst überbracht. Der Betrag hat Symbolcharakter: Seit 40 Jahren bietet das Haus mit geheimer Adresse Schutz für Frauen, die wegen körperlicher oder seelischer Gewalt flüchten – meist mit ihren Kindern.

Kinder stärken

Frauenhaus-Vorsitzende Eva-Maria Uebel kündigte an, dass die Spende direkt für die Unterbringung von Bewohnerinnen verwendet wird. Denn häufig erfolge eine Kostenübernahme erst nach einem längeren Aufenthalt. „Diese Interimszeit abzudecken, bereitet uns oft sehr große Probleme“, sagt die Frauenhaus-Vorsitzende. Das gespendete Geld soll aber auch Mädchen und Buben zugutekommen, die wegen häuslicher Gewalt gemeinsam mit ihren Müttern die vertraute Umgebung verlassen mussten. Angebote in Sport und Musik wie auf dem Pferderücken in Form von therapeutischem Reiten sollen Kinder in schwieriger Situation stärken. Lohse, die als frühere Oberbürgermeisterin nicht das erste Mal das Frauenhaus besucht hat, erklärte, dass die Verwendung der Spende ganz im Sinne von Zonta sei. Schließlich engagiere sich die weltweite Organisation vehement gegen Gewalt und für die Unterstützung von betroffenen Frauen, die sich mit ihren Kindern ein neues, unabhängiges Leben aufbauen. Nicht von ungefähr würdige Zonta den Weltfrauentag am 8. März mit einem „Rose Day“, an dem gelbe Rosen für praktizierte Gleichberechtigung erblühen.