Zwei schon länger verfeindete Familien sind laut Polizei bereits am Freitagabend um 21.50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Mundenheimer Straße (Süd) in Streit geraten. Die Schlägerei verlagerte sich auf die Straße. Dabei wurden fünf Personen im Alter zwischen sechs und 51 Jahren verletzt. Die Auseinandersetzung entfachte während des Auszugs einer der Familien. Der Streit eskalierte derart, dass mehrere Familienangehörige aufeinander einschlugen. Auch ein Feuerlöscher wurde als Schlagwerkzeug eingesetzt. Ein massives Polizeiaufgebot bekam die Lage schnell unter Kontrolle und trennte die Parteien voneinander. Der Familie, die auszog, wurde ein Platzverweis erteilt. Im Einsatz waren mehrere Notärzte und Rettungsdienste. Sie brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen.