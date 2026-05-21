Auf einmal ging alles ganz schnell: Bis ins Krankenhaus haben es die Drägers aus Schifferstadt für die Geburt der kleinen Zoey nicht mehr geschafft.

Die Wehen setzen ein, die Tasche mit den nötigsten Klamotten und Kosmetika wird gegriffen, ab ins Auto und auf direktem Weg ins Krankenhaus zur Entbindung. So sieht im Großteil der Fälle heutzutage das Prozedere kurz vor der Geburt eines Kindes aus. Zumindest in den westlichen Industrieländern. Doch immer wieder hört man von kuriosen Geburtsorten. Zum Beispiel von Müttern, die es nicht mehr rechtzeitig ins Krankenhaus schaffen und das Kind auf dem Rücksitz eines Autos zur Welt bringen. Oder von Frauen, die gar nicht wissen, dass sie schwanger sind, und an der Supermarktkasse passiert es dann.

Julia Dräger aus Schifferstadt wusste, dass sie schwanger war. Bis ins Krankenhaus hat es die 21-Jährige am Montag trotzdem nicht mehr geschafft. „Die Wehen kamen erst etwa alle zwölf Minuten. Doch von jetzt auf nachher alle zwei, drei Minuten“, sagt ihr Ehemann Jannik (23) im RHEINPFALZ-Telefonat. „Wir haben es noch nach unten bis vor die Haustür geschafft“, berichtet Julia Dräger. Doch weiter ging es nicht.

Schwiegermutter als Sichtschutz

Dann habe sie gefühlt, dass sie pressen müsse. Und wenig später hat die kleine Zoey dann auch schon das Licht der Welt erblickt. Erst habe sie es gar nicht eilig gehabt, sagt der Vater. Denn Zoey sei schon ein paar Tage überfällig gewesen. Doch dann gab es offenbar kein Halten mehr. Seine Schwiegermutter sei dagewesen, erzählt Jannik Dräger. Sie habe die Familie eigentlich ins Krankenhaus fahren wollen. „Dann war sie irgendwie der Sichtschutz“, meint er. Auf einmal sei dann das Köpfchen draußen gewesen.

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Am Ende sei doch noch ärztliche Betreuung dagewesen. „First Responder, Kindernotarzt, Rettungswagen“, erzählt Jannik Dräger. Mit dem Rettungswagen sei es dann ins Diakonissen-Stiftungskrankenhaus nach Speyer gegangen. „Die Ärzte waren total überrascht“, sagt Jannik Dräger. Während der Fahrt sei noch die Nachgeburt abgegangen.

Mutter und Kind wohlauf

Trotz allem: Mutter und Kind geht es gut. Das bestätigen sowohl das Krankenhaus als auch die Familie. Sechs Stunden seien Mutter und Kind im Krankenhaus geblieben. Dann hätten sie auch schon wieder den Heimweg angetreten, informiert das Krankenhaus. Bei der Geburt sei Zoey 53 Zentimeter groß gewesen und habe 3450 Gramm gewogen.

Wäre das beim ersten Kind gewesen, wäre ich bestimmt nicht so gelassen gewesen.

Für Julia und Jannik Dräger ist es das dritte Kind. Auch die beiden anderen hätten es schon eilig gehabt. „Beim Großen waren wir etwa 20 Minuten im Kreißsaal, bei Zoeys Schwester vielleicht zehn Minuten“, erinnert sich Jannik Dräger. Dass es nicht die erste Geburt für sie war, habe sie schon etwas beruhigt, sagt Julia Dräger. „Wäre das beim ersten Kind gewesen, wäre ich bestimmt nicht so gelassen gewesen.“

Schnelle Geburten kein Einzelfall

Wie das Diakonissen-Stiftungskrankenhaus mitteilt, kommt es „mehrfach“ im Jahr vor, „dass es zukünftige Erdenbürger so eilig haben, dass sie ihre Eltern mit einer schnellen Geburt überraschen.“ Bei Erstgebärenden sei dies weniger der Fall. Es werden eher Mütter überrascht, die bei vorangegangenen Geburten deutlich längere Geburtsverläufe erfahren haben.

Laut Krankenhaus kommen die Familien nach der ungeplanten Geburt zu Hause oder im Rettungswagen auf dem Weg in die Klinik – wie in diesem Fall – in die Geburtsklinik des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses Speyer, zur medizinischen Nach- beziehungsweise Erstversorgung von Mutter und Kind. Darüber hinaus werde die Rückbildung der Gebärmutter von Hebammen und Gynäkologen überprüft. Gegebenenfalls würden Verletzungen versorgt. Außerdem werde mit dem Neugeborenen die erste Untersuchung (U1) durch die Hebammen und/oder Pädiater durchgeführt.

Werdenden Eltern, die womöglich in eine vergleichbare Situation kommen, rät Hebamme Jule Schule als Kreißsaalleitung am Speyerer Krankenhaus: „Sollten die Wehen so stark sein, dass die Geburt unaufhaltsam ist und keine Hausgeburt geplant ist, raten wir direkt den Rettungswagen zu rufen und die Situation zu schildern. Die Leitstelle navigiert die Familien telefonisch durch dieser Ausnahmesituation bis zum Eintreffen des RTWs. Natürlich können sich die Betroffenen auch im Kreißsaal melden, um aus der ,Ferne’ professionell beraten und begleitet zu werden.“