Wie und in welchen Situationen man Zivilcourage zeigen kann, erfahren Teilnehmer im Kurs „Zivilcourage trainieren“ an der Volkshochschule (VHS). Es werden zwei Termine angeboten: Samstag, 26. März, und Samstag, 2. April, jeweils 11.30 bis 17.30 Uhr. Andrea Barie und Erwin Ress ermutigen mit dem Training Menschen, Zivilcourage zu zeigen und vermitteln hilfreiche Infos. Es geht darum, sich einzusetzen für ein respektvolles Miteinander, um überlegtes und beherztes Handeln, ohne den Helden oder die Heldin zu spielen oder sich gar in Gefahr zu bringen. Grundlage des Kurses bildet das sozialpsychologisch fundierte Göttinger Zivilcourage-Impuls-Training.

Teilnahme kostenfrei

Das Seminar ist eine Kooperation der VHS mit dem Zivilcourage-Netzwerk Rheinland-Pfalz und dem Rat für Kriminalitätsverhütung. Der Kurs wird unterstützt von der Leitstelle Kriminalprävention Rheinland-Pfalz. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung: Telefon 0621 504-2238 oder im Netz: www.vhs-lu.de.