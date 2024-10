Der Rat für Kriminalitätsverhütung der Stadt bietet gemeinsam mit der Volkshochschule (VHS) ein Zivilcouragetraining an. Am Samstag, 19. Oktober, 9.30 bis 16.30 Uhr, können Teilnehmer des entsprechenden Kurses lernen, wie sie in schwierigen Situationen reagieren können, ohne sich selbst zu gefährden. Unterstützt wird der Workshop vom „Zivilcourage-Netzwerk Rheinland-Pfalz“ und der Leitstelle Kriminalprävention Rheinland-Pfalz. Eine Anmeldung zum Kurs ist im Netz unter www.vhs-lu.de oder telefonisch unter 0621 504-2238 möglich. Dank der Förderung durch die Leitstelle Kriminalprävention des Mainzer Innenministeriums ist die Teilnahme kostenfrei.