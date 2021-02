Ein 19-jähriger Ludwigshafener ist am Montagabend laut Polizei am Lutherplatz in der Stadtmitte von drei Männern mit Waffen angegriffen worden. Sie bedrohten ihn mit einer Schusswaffe, einer Machete und einem Messer. Mitarbeiter eines benachbarten Lokals eilten dem 19-Jährigen zu Hilfe und setzten dabei einen Besenstiel ein.

Plötzlich hält ein dunkelfarbener Golf

Der 19-Jährige war in Begleitung seiner 21-jährigen Freundin die Kaiser-Wilhelm-Straße entlanggelaufen und geriet gegen 20 Uhr mit einem bislang Unbekannten in Streit. Der Mann habe das Paar daraufhin in Richtung Lutherplatz verfolgt. Dort habe plötzlich ein dunkelfarbener VW Golf vor dem 19-Jährigen angehalten und zwei weitere Männer seien ausgestiegen. Gemeinsam hätten die drei Männer den jungen Ludwigshafener mit einer Schusswaffe, einer Machete sowie einem Messer bedroht. Es sei eine Rangelei entstanden, in deren Verlauf der 19-Jährige leicht an der Hand verletzt worden sei.

Mit dem Pizzabäcker nach draußen geeilt

Auf die Auseinandersetzung wurde der 32-jährige Juniorchef des Restaurants La Torre Da Angelo, Salvatore Montana, aufmerksam. Er zeigte gemeinsam mit einem Pizzabäcker Zivilcourage, ergriff einen Besenstiel und lief in Richtung der Streitenden. Die drei Unbekannten seien daraufhin geflüchtet. „Die drei Männer haben auf den 19-Jährigen eingeschlagen. Der war voller Adrenalin und hat gar nicht gemerkt, dass die wegen uns abgehauen sind“, schilderte Montana im RHEINPFALZ-Gespräch.

Zeugen gesucht

Nach ersten Erkenntnissen hat der 19-Jährige die Angreifer nicht gekannt. Die Freundin des 19-Jährigen ist nach Polizeiangaben nicht bedroht worden und blieb unverletzt. Die Polizei fahndet nun nach den drei Tätern und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter Telefon 0621/963-2122 entgegen.