Die Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar startet am Mittwoch, 22. Juni, in der Ludwig-Wolker-Freizeitstätte in Süd eine Zirkusschule für geflüchtete ukrainische Kinder. Nach sechs Trainingseinheiten mit den ukrainischen Artisten Alexandra und Andrii Grin findet am 3. Juli im Sonntagscafé für geflüchtete Ukrainer eine Zirkusshow der Kinder statt. An dem Zirkusprojekt können Kinder von sechs bis 14 Jahren teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen erteilt Valentyna Sobetska unter Telefon 0621 63554946.