Auftakt vor 250 Gästen: Der Ludwigshafener Weihnachtscircus hat am Mittwochnachmittag Premiere mit seinem neuen Programm gefeiert. Wegen der Corona-Beschränkungen konnte das eigentlich 800 Plätze fassende Zelt nur mit rund 250 Besuchern belegt werden. Für die Gäste gilt die 2G-plus-Regel sowie eine Maskenpflicht.

Bis 2. Januar gastiert der Zirkus auf dem Vorplatz der Eberthalle. Das zweistündige Programm besteht aus über zwölf Darbietungen von Artisten aus Deutschland, Italien, Rumänien, Schweden, Tschechien und der Ukraine.

Dressurnummer mit Chow-Chow-Hunden

Sie zeigen unter anderem eine Balance mit Messern und Schwertern, jonglieren, fliegen an elastischen Bändern unter der Zeltkuppel, schlucken Feuer oder sorgen als Clowns für Lacher. Eine Dressurnummer mit Chow-Chow-Hunden gehört auch zum Programm. Nun hoffen die Zirkusmacher nach der gelungenen Premiere auf zahlreiche Besucher. Vorstellungen gibt es täglich um 11 und 16 Uhr, an Heiligabend nur um 11 Uhr, am 2. Januar nur um 16 Uhr.

Geimpfte oder Genesene können sich direkt vor Ort beim DRK-Testzentrum neben dem Zirkuszelt testen lassen, um an der Vorstellung teilzunehmen. Weitere Infos zum Zirkus, den aktuellen Regeln und zum Programm im Netz unter ludwigshafener-weihnachtscircus.de.