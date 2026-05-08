Im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim hat es in einer Wohnung gebrannt. Laut Feuerwehr gab es einen Zimmerbrand im zweiten Obergeschoss eines Gebäudes in der Weinbietstraße; der Alarm ging um 1.18 Uhr ein. Der Mieter der Wohnung hatte sich beim Eintreffen der Feuerwehr schon in Sicherheit gebracht. Es sei niemand verletzt worden, so die Feuerwehr weiter.

Bis auf den betroffenen Raum sei die Wohnung weiterhin nutzbar. Den Schaden beziffert die Polizei, die ebenfalls von dem Brand berichtet hat, auf rund 4000 Euro. Sie ermittelt nun zur Ursache.