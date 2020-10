Mit Zigarettenkippen haben bislang unbekannte Jugendliche laut Polizei am Mittwoch einen Anhänger im Hemshof in Brand gesetzt. Um 17.40 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie zwei junge Männer eine Kippe in einen Pkw-Anhänger mit Plane warfen, der in der Bergmannstraße stand. Als die Jugendlichen bemerkten, dass sie beobachtet wurden, flüchteten sie. Die Plane fing an zu brennen, Anwohner löschten das Feuer. Die Jugendlichen waren etwa 13 Jahre alt und hatten kurze dunkle Haare. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt. Zeugenhinweise unter Telefon 0621/963-2222.