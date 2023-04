Die Polizei hat am Donnerstag gegen 4.15 Uhr einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Meckenheimer Straße (Gartenstadt) entdeckt. Aus dem Automaten wurden zahlreiche Zigarettenschachteln entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der Automat war derart beschädigt, dass die Feuerwehr ihn abmontieren musste. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.