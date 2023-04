Ein Zigarettenautomat in der Kleestraße (Maudach) ist in der Nacht auf Sonntag, 2. April, aufgebrochen worden. Laut Polizei entwendeten Unbekannte die Geldkassette, die sich in dem Automaten befand. Wie viel Bargeld darin enthalten war, ist allerdings derzeit nicht bekannt. Die Höhe des Sachschadens wird daher noch ermittelt. Um Hinweise bittet die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.