Unbekannte haben bereits zwischen dem 14. und 15. Dezember einen Zigarettenautomaten in der Jakob-Binder-Straße (Hemshof) aufgebrochen. Laut Polizei stahlen sie das darin befindliche Bargeld. Weil der Automat durch den Aufbruch vollkommen zerstört wurde, entstand zusätzlich ein Sachschaden in Höhe von knapp 3000 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.