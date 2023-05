Unbekannte haben in Mundenheim einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und den gesamten Inhalt gestohlen. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der Aufbruch am Sonntagabend gegen 22 Uhr entdeckt. Der Automat steht im Bereich der Anebosstraße. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen dort am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise an die Ermittler unter Telefon 0621 963-2122.