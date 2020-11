Ludwigshafen. Diebe haben Zigaretten im Wert von 1500 Euro erbeutet. Nach Angaben der Polizei passierte die Tat in der Nacht zum Mittwoch in der Carl-Bosch-Straße vor Tor 7 der BASF (Hemshof). Die Täter haben einen Verkaufswagen aufgebrochen, in dem sich die Zigaretten befanden. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.