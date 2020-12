Auf Zigaretten hatten es Diebe abgesehen, die am Dienstag in der Gartenstadt einen Zigarettenautomaten aufgebrochen haben. Laut Polizei wurde die Tat um 9.30 Uhr gemeldet. Betroffen ist der Automat in der Karlsbader Straße (Ecke Banater Straße). Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf mindestens 2000 Euro. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.