Ein Mann hat in Mannheim mit einer glimmenden Zigarette einen Flächenbrand ausgelöst. Nach Angaben der Polizei schnipste der 37-Jährige die Zigarette am Mittwochabend in eine Grünfläche nahe der Jungbuschbrücke, worauf im trockenen Böschungsbereich ein Feuer entstand. Der Mann verständigte die Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr Mannheim löschte die etwa 100 Quadratmeter große Brandfläche gegen 18.20 Uhr schnell, es entstand kein größerer Schaden und niemand wurde verletzt. Der 37-Jährige muss sich wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten. Die Polizei warnte vor erhöhter Brandgefahr auf Grünflächen, Wiesen und in Wäldern und wies darauf hin, dass weggeworfene glimmende Gegenstände und Grillen dort zu unkontrollierbaren Bränden führen können.