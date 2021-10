Der Brand auf einem Balkon eines Mehrparteienhauses in der Friesenheimer Sternstraße am Mittag des 16. Oktober dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand durch den fahrlässigen Umgang mit einer Zigarette durch eine Bewohnerin verursacht worden sein. Darauf deuten Untersuchungen der Brandermittler der Kriminalpolizei am Brandort hin. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder einen technischen Defekt habe es nicht gegeben. Der Brand im ersten Obergeschoss des Hauses löste einen größeren Feuerwehreinsatz aus. Durch die Hitze war ein Wohnungsfenster auseinandergebrochen, so dass Rauch in die Wohnung eindringen konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern laut Polizei weiter an.