Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag in Mannheim eine noch glühende Zigarette vom Balkon eines Wohnblocks geworfen. Die Kippe fiel laut Polizei in einen Blumenkübel auf dem Balkon eines darunter liegenden Stockwerks. Die trockene Blumenerde entzündet sich umgehend und das Feuer griff auf vier weitere Blumenkübel über. Die alarmierte Berufsfeuerwehr löschte den Brand. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.