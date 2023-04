Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als die eine Hälfte des Duos Flourishless( zu Deutsch „schnörkellos“ oder „ohne Firlefanz“) ist Paul Gerlinger bislang aufgetreten. Inzwischen ist er alleine unterwegs. Am Samstag wird er auf der Sommerbühne der Alten Feuerwache in Mannheim neue Songs vorstellen. Vor seinem Auftritt hat er über Veränderungen in seinem Leben und Zukunftspläne gesprochen.

Ziemlich lange hat der 24-Jährige mit seinem Duopartner Phillip Valentin zusammen Musik gemacht. Sein Kollege hat zweite Stimme gesungen und Percussion gespielt. Ganz